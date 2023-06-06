В Курске от борщевика обработали десять гектаров земли

Для обработки используют химический препарат «Кайман» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Около десяти гектаров в Курске обработано от борщевика, сообщает мэрия города.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, на прошлой неделе специалисты обработали территории в переулках Березовый и 3-й Понизовский, а также на улице Понизовка в районе дома 44а.

Ранее мероприятия были проведены на улицах Озерной, Березовой, 9-й Лог и на территории Северного кладбища.

На всех местах обработки установлены специальные информационные таблички.

Борщевик Сосновского – крайне ядовитое растение, сок которого при попадании на кожу или другие участки тела вызывает сильные ожоги. Дабы обезопасить граждан, комитетом городского хозяйства был заключен контракт по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории города Курска.

Для обработки используют химический препарат «Кайман», эффект от которого достигается через некоторое время. Поэтому комитет городского хозяйства просит жителей временно не посещать места обработки.