В Курской области за взятки судят преподавателя

ЧП произошло в колледже Железногорска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорский городской суд поступило уголовное дело против преподавателя одного из колледжей города, обвиняемого в получении взяток от студентов.

- Из предъявленного обвинения следует, что преподаватель получал взятки в виде денег лично и через посредника от студентов за положительные оценки по дифференцированным зачетам. За три дня декабря 2022 года сумма составила 68 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Педагогу предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы.