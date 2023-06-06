В Курской области почтили память народного художника России Клыкова

В селе Мармыжи Советского района почтили память народного художника России Вячеслава Клыкова. Он ушел из жизни 2 июня 2006 года в возрасте 66 лет. На малой родине скульптора в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошла литургия, затем состоялась панихида с возложением цветов к могиле Вячеслава Михайловича.

Мероприятие посетили сын Вячеслава Клыкова Михаил, министр культуры региона Юлия Полетыкина, глава Советского района Жилинков и директор Советского социально-аграрного техникума им. В.М. Клыкова Миронов. Образовательному учреждению Михаил Клыков передал бронзовый бюст своего отца.

Скульптуры Вячеслава Клыкова установлены не только на главных площадях и в монастырях городов России, но и далеко за пределами Родины.