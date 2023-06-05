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НовостиПроисшествия5 июня 2023 15:44

Из Курска в Белгородскую область отправили "гуманитарку"

В составе груза - продукты, постельное белье, гигиенические принадлежности для детей и взрослых, одежда и обувь
Ольга ДАНИЛОВА
Сбор гуманитарной помощи на базе Аварийно-спасательной службы Курской области продолжается

Сбор гуманитарной помощи на базе Аварийно-спасательной службы Курской области продолжается

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из региональной Аварийно-спасательной службы Курской области в соседнюю Белгородскую область отправился автомобиль с гуманитарной помощью. Вещи первой необходимости передадут жителям города Шебекино, которые из-за обстрелов со стороны ВСУ были вынуждены покинуть свои дома и расположиться в пунктах временного размещения.

От Белгородской области поступила просьба об оказании помощи, гуманитарный груз сформировали с учетом полученного списка вещей первой необходимости.

Как сообщили в комитете региональной безопасности Курской области, в составе груза продукты, постельное белье, гигиенические принадлежности для детей и взрослых, одежда и обувь.

Сбор гуманитарной помощи на базе Аварийно-спасательной службы Курской области продолжается, принять в нем участие и помочь нашим соседям могут все желающие.