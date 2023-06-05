Куряне могут получить бесплатную юридическую помощь

В Курской области на постоянной основе осуществляется оказание бесплатной юридической помощи. В Государственном юридическом бюро Курской области принимают по адресу: г. Курск, ул. Марата, 21, можно позвонить по телефонам: +7-920-709-89-28, +7-4712-270-130. Также в регионе работает «Юрмобиль» Государственного юридического бюро.

Представители категорий граждан, определенных федеральным законом и законом Курской области, могут обратиться за бесплатной юридической помощью по целому ряду проблем, за исключением вопросов уголовного права и сферы предпринимательской деятельности.

В этом месяце дежурить «Юрмобиль» будет в районах области. 6 и 8 июня выездные консультации пройдут в Обоянском районе, 7 июня - в Советском, с 13 по 15 июня - в Пристенском. 19 июня специалисты посетят детский лагерь, где проведут правовую игру «Подросток и закон». С 20 по 22 июня «Юрмобиль» будет работать в Солнцевском районе.

За юридической помощью в мобильный офис могут обратиться:

- инвалиды I, II, III групп;

- ветераны боевых действий;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;

- граждане, имеющие трех и более детей;

- дети войны;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- участники СВО и члены их семей.