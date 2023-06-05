В Правительстве Курской области сообщили о гибели курян в СВО

При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции погибли куряне. Об этом сообщили в Правительстве региона.

20 мая в районе Макеевки ЛНР погиб курянин, сержант Евгений Пермяков. Он родился 3 ноября 1985 года в деревне Знобиловка Обоянского района. Учился в Камынинской основной общеобразовательной школе. 29 сентября 2022 года Евгений Анатольевич был призван на военную службу по мобилизации.

Роман Евдокимов родился и вырос в поселке Липовец Курского района и окончил Винниковскую среднюю школу. Служил добровольцем и погиб в бою. Ему было 43 года.

2 июня 2023 года в поселке Новопетриковка ДНР погиб старший лейтенант Александр Савенков из Беловского района. Ему было 25 лет.

- Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким. Светлая память... - сказали в Доме Советов.