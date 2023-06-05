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НовостиОбщество5 июня 2023 12:34

В Курске 13 "управляек" предупредили за грязь и надписи на фасадах

В городе на прошлой неделе проверили более сотни дворов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Комитет ЖКХ отчитался о порядке в жилом секторе

Комитет ЖКХ отчитался о порядке в жилом секторе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе на прошлой неделе проверено более сотни дворовых территорий многоквартирных домов, сообщает комитет ЖКХ.

Комиссия по мониторингу за состоянием объектов в результате недельного обследования прилегающих дворовых территорий, фасадов и контейнерных площадок многоквартирных домов составила 13 актов и уведомлений в отношении УК и ТСЖ: «Курский двор», ООО «Энергия» и других. Инспекторы выявили грязь на территории и надписи на фасадах.

Комитет ЖКХ также сообщает, что в городе активно ведутся работы в рамках муниципального контракта на техническое обслуживание и оперативное управление сетями наружного освещения. На прошлой неделе по восьми заявкам провели несколько работ. Преобладающими задачами прошлой недели стала обрезка деревьев, мешающих качественной работе городских электросетей, добавили в мэрии.