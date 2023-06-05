5 июня курские выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике

5 июня 818 выпускников одиннадцатых классов сдают экзамены.

На участие в ЕГЭ по истории заявились 456 человек, в основном нынешние выпускники. Экзамен состоит из двух частей - всего 21 задание. На выполнение работы - 3,5 часа. Минимальное значение по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, - 32 балла.

ЕГЭ по физике сдают 362 участника, большинство - тоже выпускники этого года. Установленный минимальный балл по физике - 36.

В этот день на пунктах сдачи ЕГЭ присутствуют 63 общественных наблюдателя.

Напомним, что уже 8 июня выпускники будут сдавать ЕГЭ по обществознанию.