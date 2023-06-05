При помощи Сбера в 2023 году зарегистрировались более трех тысяч самозанятых Черноземья

За первые четыре месяца 2023 года более трех тысяч самозанятых оформили свой статус благодаря сервису «Свое дело»

Напомним, что с 2019 года в России начал действовать налог на профессиональный доход, более известный как налог на самозанятых. Самозанятые - это все граждане, которые производят товары или оказывают услуги, не нанимая сотрудников. При этом их доход не может превышать 2,4 миллиона рублей в год. С 2020 года плательщиком налога на профессиональный доход может стать несовершеннолетний с 16 лет, а с разрешения родителей или после признания полной дееспособности – с 14 лет.

Самозанятые могут сотрудничать как с физическими, то есть с обычными гражданами, так и с юридическими лицами и ИП. При работе с физическим лицом ставка, по которой рассчитывается налог, – 4% от суммы дохода, а при работе с компанией или ИП – 6%.

Кроме того, дополнительную профессиональную деятельность можно совмещать с основной работой. При этом работодатель будет оплачивать НДФЛ 13% с дохода от работы по трудовому договору, а самозанятый дополнительно оплачивать налог на профессиональный доход от какой-либо деятельности или оказания услуг.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

- Главное преимущество самозанятого – возможность работать и получать доход легально, что, в свою очередь, вызывает у клиента больше доверия. Благодаря нашим сервисам начинающие предприниматели могут официально приобрести этот статус.