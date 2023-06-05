Подписан договор о поставке в Курск трех ультрабыстрых зарядных станций. До 15 октября две однокупольные зарядные станции «городского» исполнения планируется установить в районе онкоцентра на маршруте следования электробусов. Еще одна будет шестикупольной «паркового» типа. Ее использование позволяет заряжать одновременно от одного до шести машин, сообщили в Правительстве Курской области.

Ультрабыстрая зарядка мощностью 300 кВт сможет восполнить заряд электробуса до 80% за 10-15 минут. Для запуска зарядной сессии водителю не нужно выходить из кабины: достаточно подъехать к станции и подключиться пантографом к зарядному куполу.

Договор о поставке в Курск десяти электробусов КамАЗ-6282 был подписан в конце мая. В регион транспорт должен прибыть до конца октября. Новую технику планируется запустить на маршрут «Онкоцентр – Московская площадь» в декабре, после обучения водителей и обкатки машин.