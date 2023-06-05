В центре Курска сгорел автомобиль

Пожар произошел на Радищева Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 22:38 4 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Радищева в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №2 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По данным МЧС региона, огонь удалось потушить в 22:44. Огнем поврежден моторный отсек легкового автомобиля «Volkswagen». Пострадавших нет.

Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.