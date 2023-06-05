Полторы тысячи человек приняли участие в курском полумарафоне

В столице Соловьиного края прошел пятый Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». На старт заявилось полторы тысячи человек.

Спортсмены и любители приняли участие в забегах на четырех дистанциях на выбор: «Юниор» – один километр, «Новичок» – пять километров, «Любитель» – десять и «Профи» – 21,1 километра.

Как и в прошлом году, Курск борется за звание беговой столицы страны. Победителя организаторы определят по специальной формуле, учитывающей средний километраж всех участников, их процентное соотношение к числу жителей города, среднюю скорость бегунов на трассе.

Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на развитие в Курской области детско-юношеского спорта.