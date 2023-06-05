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НовостиСпорт5 июня 2023 6:09

Ряд игроков покинули курское "Динамо"

Также уехала капитан команды Ольга Фролкина
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Ева Лизек после трех сезонов покидает курское «Динамо». Словенская баскетболистка за это время провела 97 матчей, набрала 1063 очка, сделала 637 подборов, 232 передачи и 120 перехватов. В золотом сезоне 2021/22 была признана самым ценным игроком чемпионата.

Пришедшая в ноябре прошлого года в «Динамо» нигерийская разыгрывающая также покидает Курск. Полюбившаяся курским болельщикам баскетболистка под № 23 провела в бело-голубой майке 33 матча (30 в рамках чемпионата+3 в Кубке России). Несколько раз признавалась в некоторых их них самым ценным игроком. В активе Калу 341 очко, 76 подборов , 85 передач и 74 перехвата.

И еще один игрок "Динамо" уезжает из Курска. Наталья Анойкина провела здесь четыре сезона и успешно вошла в клуб «100 и более матчей за «Динамо». В ее активе 106 поединков, 724 очка, 390 подборов, 74 передачи и 53 перехвата.

До этого КП сообщила, что Ольга Фролкина продолжит карьеру в другом клубе, об этом сообщили в Правительстве региона.

Капитан «Динамо» спустя почти десять лет покидает Курск.

Ольга Фролкина впервые надела бело-голубую майку в 2014 году и успешно прошла все ступени клубной вертикали, включая «Инвенту». За основную команду провела 134 матча, набрав 1121 очко и сделав 307 подборов, 219 передач и 123 перехвата.