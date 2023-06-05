Ряд игроков покинули курское "Динамо"

Ева Лизек после трех сезонов покидает курское «Динамо». Словенская баскетболистка за это время провела 97 матчей, набрала 1063 очка, сделала 637 подборов, 232 передачи и 120 перехватов. В золотом сезоне 2021/22 была признана самым ценным игроком чемпионата.

Пришедшая в ноябре прошлого года в «Динамо» нигерийская разыгрывающая также покидает Курск. Полюбившаяся курским болельщикам баскетболистка под № 23 провела в бело-голубой майке 33 матча (30 в рамках чемпионата+3 в Кубке России). Несколько раз признавалась в некоторых их них самым ценным игроком. В активе Калу 341 очко, 76 подборов , 85 передач и 74 перехвата.

И еще один игрок "Динамо" уезжает из Курска. Наталья Анойкина провела здесь четыре сезона и успешно вошла в клуб «100 и более матчей за «Динамо». В ее активе 106 поединков, 724 очка, 390 подборов, 74 передачи и 53 перехвата.

До этого КП сообщила, что Ольга Фролкина продолжит карьеру в другом клубе, об этом сообщили в Правительстве региона.

Капитан «Динамо» спустя почти десять лет покидает Курск.

Ольга Фролкина впервые надела бело-голубую майку в 2014 году и успешно прошла все ступени клубной вертикали, включая «Инвенту». За основную команду провела 134 матча, набрав 1121 очко и сделав 307 подборов, 219 передач и 123 перехвата.