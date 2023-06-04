В ходе СВО погиб доброволец из Курской области

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В ходе проведения специальной военной операции погиб житель поселка Хомутовка Артем Старых. Об этом сообщили в правительстве Курской области в воскресенье, 4 июня.

Артем родился 2 июля 1991 года. В зону боевых действий отправился добровольцем. Скончался 15 мая, немного не дожив до своего 32-летия.

22 мая от тяжелых ран в московском госпитале умер Алексей Лубенцов - 36-летний житель села Кулига Обоянского района. А 23 мая в городе Сватово Луганской народной республики погиб курянин Алексей Токаренко. 44-летний Алексей Николаевич был жителем села Толкачевка Конышевского района.