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НовостиОбщество4 июня 2023 16:47

В ходе СВО погиб доброволец из Курской области

Артему Старых был 31 год
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Курской области

Фото: правительство Курской области

Фото: Предоставлено

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель поселка Хомутовка Артем Старых. Об этом сообщили в правительстве Курской области в воскресенье, 4 июня.

Артем родился 2 июля 1991 года. В зону боевых действий отправился добровольцем. Скончался 15 мая, немного не дожив до своего 32-летия.

22 мая от тяжелых ран в московском госпитале умер Алексей Лубенцов - 36-летний житель села Кулига Обоянского района. А 23 мая в городе Сватово Луганской народной республики погиб курянин Алексей Токаренко. 44-летний Алексей Николаевич был жителем села Толкачевка Конышевского района.