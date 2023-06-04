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НовостиОбщество4 июня 2023 9:08

Еще 40 кубометров дров для бойцов СВО заготовили куряне

В акции поучаствовали 120 человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Курской области

Фото: правительство Курской области

Еще 40 кубометров дров для военнослужащих заготовили куряне. 3 июня в областном центре прошла акция для помощи бойцам, находящихся в зоне специальной военной операции и несущих службу на границе с Украиной. Субботник прошел в районе улицы 1-й Агрегатной.

Как рассказали в правительстве региона, дрова заготавливали студенты вузов, работники госучреждений, волонтеры и т.д. Всего поучаствовало более 120 человек.

Такие акции проводятся регулярно. Ближайшие заготовки древесины планируются на 17 и 24 июня. Информацию о месте сбора разместят дополнительно в социальных сетях.