Пьяный житель Курской области избил на рынке жену и полицейского

Курчатовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 26 апреля 2023-го оперуполномоченный по рабочим делам приехал на один из рынков Курчатова. Там он увидел пьяного 47-летнего мужчину, который избивал свою жену. Правоохранитель подошел к дебоширу, представился и потребовал прекратить насилие. Что, конечно, не понравилось агрессивному мужчине. В ответ он ударил полицейского головой.

В СУ СКР возбудили уголовное дело. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.