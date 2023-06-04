Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июня 2023 7:23

Врача из Курской области обвиняют в десяти эпизодах получения взятки

Медик свою вину признал
Анна ГРЕБЕНКИНА

Золотухинский районный суд рассмотрит уголовное дело врача местной ЦРБ. Его обвиняют в десяти эпизодах получения взятки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Согласно материалам, медик через посредника получал деньги за подготовку и оформление направлений на медико-социальную экспертизу для незаконного присвоения людям групп инвалидности. Врачу вменяют семь эпизодов взяток в значительном размере и три - в крупном.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.