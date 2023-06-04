В Курске специалисту устанавливают причину неприятного запаха в микрорайоне Волокно

Фото с сайта правительства Курской области Фото: Предоставлено

Сообщение о неприятном запахе в районе Волокно и Северо-Западном микрорайоне Курска поступило днем 2 июня на дежурный номер регионального Минприроды. Предположительно, он мог появиться из-за некорректной работы городских очистных сооружений.

Как пояснили в областном правительстве, экологи выехали на место. И по итогам обследования установили, что очистные сооружения работают в штатном режиме. Расположенное на их территории предприятие ООО «Энергопарк» хозяйственной деятельностью не занимается. Аналогичные выводы сделали специалисты по итогам повторного выезда вечером.

Помимо очистных сооружений, они изучили прилегающую к предприятию «Мираторг» участок в селе Прямицыно Октябрьского района. Здесь экологи отметили наличие запаха животноводческих отходов. Специалисты аккредитованной лаборатории взяли пробы атмосферного воздуха. Результаты будут известны через две недели.

- В связи с тем, что «Мираторг» подлежит федеральному экологическому контролю, информация направлена в адрес Росприроднадзора для проведения проверки соблюдения природоохранного законодательства, а о наличии неприятного запаха - в адрес Роспотребнадзора, - пояснили в правительстве.

Также чиновники направили сведения в Россельхознадзор для контроля за соблюдением требований по размещению отходов на землях сельхозназначения.