4 июня курский "Авангард" примет "Салют Белгород"

Обе команды претендуют на медали Первенства Второй лиги Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 июня в 18:00 на "Трудовых резервах" состоится главное футбольное дерби Черноземья. "Авангард" примет "Салют Белгород".

Обе команды претендуют на медали Первенства Второй лиги. За два тура до финиша сезона турнирная ситуация такова: "Авангард" располагается на 4-ом месте (31 очко), "Салют Белгород" занимает вторую строчку (35 очков).

"Салют Белгород" невероятно мощно проводит весенний отрезок — одно поражение в десяти играх. У курян в последних матчах две победы и ничья.

Встреча первого круга между этими командами завершилась победой "Салюта" — (4:1).