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НовостиСпорт3 июня 2023 20:14

4 июня курский "Авангард" примет "Салют Белгород"

Игра состоится на "Трудовых резервах"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Обе команды претендуют на медали Первенства Второй лиги

Обе команды претендуют на медали Первенства Второй лиги

Фото: Светлана ВОЛКОВА

4 июня в 18:00 на "Трудовых резервах" состоится главное футбольное дерби Черноземья. "Авангард" примет "Салют Белгород".

Обе команды претендуют на медали Первенства Второй лиги. За два тура до финиша сезона турнирная ситуация такова: "Авангард" располагается на 4-ом месте (31 очко), "Салют Белгород" занимает вторую строчку (35 очков).

"Салют Белгород" невероятно мощно проводит весенний отрезок — одно поражение в десяти играх. У курян в последних матчах две победы и ничья.

Встреча первого круга между этими командами завершилась победой "Салюта" — (4:1).