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НовостиОбщество3 июня 2023 20:03

В Железнодорожном округе Курска перекрыли движение до 7 июня

Здесь демонтируют переходной пешеходный мост
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Водителям рекомендуют выбрать пути объезда

Водителям рекомендуют выбрать пути объезда

Фото: Даниил НАЙХИН

С 3 июня с 8.00 до 7 июня 20.00 временно прекращено движение транспорта под железнодорожными путепроводами на участке от улицы Маяковского до Станционной.

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, ограничение вводится для обеспечения безопасности во время демонтажа переходного пешеходного моста.

В ведомстве отметили, что на это время движение городского общественного транспорта будет организовано по улицам Маяковского -Октябрьская - Фрунзе –8-е Марта –Цюрупы – Станционная.

В комитете дорожного хозяйства рекомендуют выбрать маршрут заранее.