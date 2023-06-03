В Железнодорожном округе Курска перекрыли движение до 7 июня

Водителям рекомендуют выбрать пути объезда Фото: Даниил НАЙХИН

С 3 июня с 8.00 до 7 июня 20.00 временно прекращено движение транспорта под железнодорожными путепроводами на участке от улицы Маяковского до Станционной.

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, ограничение вводится для обеспечения безопасности во время демонтажа переходного пешеходного моста.

В ведомстве отметили, что на это время движение городского общественного транспорта будет организовано по улицам Маяковского -Октябрьская - Фрунзе –8-е Марта –Цюрупы – Станционная.

В комитете дорожного хозяйства рекомендуют выбрать маршрут заранее.