4 июня курян приглашают на бесплатный концерт

В фойе будет работать выставка художественных работ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В это воскресенье 4 июня в КЗ «Свиридовский» пройдет сводный отчетный концерт областных детских школ искусств «ТЕРРИТОРИЯ ИСКУССТВА». Начало в 15:00, вход свободный.

Концерт проходит в Год педагога и наставника и посвящен 80-летию Курской битвы. В мероприятии примут участие обучающиеся школ из приграничных территорий. Ребята долгое время находились на дистанционном обучении, но смогли подготовить концертные номера.

В фойе будет работать выставка художественных работ детской школы художественных ремесел «Артель» и Железногорского художественного колледжа имени А.А. Дейнеки. Приходите!