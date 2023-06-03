В Курске Сейм очистили от мусора

За несколько часов удалось собрать 50 мешков мусора Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на реке Сейм прошла акция «Вода России». В ней участвовали около 30 человек: экоактивисты клуба Voda46, сотрудники Минприроды Курской области, представители организаций по развитию туризма, студенты.

Участники очищали русло реки Сейм от древесных заторов и мусора. Акция проводилась на воде с применением плавательных средств. За несколько часов удалось собрать 50 мешков мусора.

Присоединиться к ней или провести ее самостоятельно может любой желающий. В последнем случае необходимо предоставить в Минприроды региона отчетную информацию. По заявке можно получить необходимый инвентарь – мешки и перчатки.

С начала этого года в регионе прошло уже 67 мероприятий по уборке водоемов и прибрежных зон. Очищено около 40 километров береговых линий, собрано более 190 кубометров мусора.