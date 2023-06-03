В Курске вылетевшие на пути иномарки преградили движение трамваев

Машины преградили путь общественному транспорту
Фото: Даниил НАЙХИН
Около двух часов дня 3 июня движение трамваев в Курске было приостановлено из-за ДТП. Столкнулись две "Тойоты". Иномарки вылетели на трамвайные пути и преградили движение общественного транспорта.
Иномарки выскочили на пути
Фото: Даниил НАЙХИН
ДТП произошло в районе улицы Большевиков.
Примерно в 14.30. пути освободили
Фото: Даниил НАЙХИН
После того, как на место ЧП приехала полиция и машины растащили, движение транспорта возобновилось.