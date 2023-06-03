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НовостиПроисшествия3 июня 2023 11:44

В Курске вылетевшие на пути иномарки преградили движение трамваев

Авария произошла днем 3 июня
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Машины преградили путь общественному транспорту

Машины преградили путь общественному транспорту

Фото: Даниил НАЙХИН

Около двух часов дня 3 июня движение трамваев в Курске было приостановлено из-за ДТП. Столкнулись две "Тойоты". Иномарки вылетели на трамвайные пути и преградили движение общественного транспорта.

Иномарки выскочили на пути

Иномарки выскочили на пути

Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло в районе улицы Большевиков.

Примерно в 14.30. пути освободили

Примерно в 14.30. пути освободили

Фото: Даниил НАЙХИН

После того, как на место ЧП приехала полиция и машины растащили, движение транспорта возобновилось.