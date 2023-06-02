Надежда Бабкина даст в Курской области десять бесплатных концертов

Надежда Бабкина и участники всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» дадут десять бесплатных концертов в Курской области

С 5 по 14 июня в регионе пройдут бесплатные концерты 17-ого всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Участники фестиваля-марафона под руководством автора и художественного руководителя проекта Надежды Бабкиной выступят в Курске, Медвенке, Мантурово и других районах.

На сцену выйдут московский государственный академический театр «Русская песня», этнографическая фольклорная студия «МЕРЕМА» и другие именитые коллективы со всей страны.

В каждом населенном пункте, где пройдет концерт, состоятся выступления местных творческих коллективов – победителей региональных и федеральных фестивалей и конкурсов. На самом массовом концерте – в Курске – на сцену с Надеждой Бабкиной выйдут артисты филармонии и коллективы ОДНТ.

Вход - свободный, 12 июня - только по пригласительным.