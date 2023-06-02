В Курске зафиксировано восемь обращений в связи с обнаружением частей беспилотников

Повреждения жилых домов есть в Железнодорожном округе Фото: с личной страницы в соцсети.

Из-за падения обломков в Курске поврежден подъезд многоэтажного дома, лопнул стеклопакет в стоматологии на первом этаже. Приняты все меры для ликвидации последствий, специалисты управляющей компании уже произвели необходимые замеры.

Власти продолжают собирать сообщения о порче имущества. Из восьми поступивших обращений по трем есть незначительные повреждения частных домовладений.

- Хочу отметить, что информация о горящих крышах домов не соответствует действительности. Имеются повреждения от обломков. За ночь было зафиксировано восемь обращений в связи с обнаружением частей беспилотников. Звонки продолжают поступать. Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет, - рассказал глава Курска Куцак. - Со своей стороны окажем всю необходимую помощь жителям. Повреждения будут устранены. Вместе с областными коллегами постоянно находимся на связи с силовыми ведомствами и Минобороны России.

При обнаружении подозрительных предметов сообщайте в службу 112.

Горожан просят сохранять спокойствие.