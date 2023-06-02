В Курской области стартуют съемки фильма о Великой Отечественной войне

В регионе хранят память о долгих месяцах оккупации Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 6 по 10 июня в Курской области пройдут съемки нового документального фильма из цикла «Без срока давности». Их проведет авторская группа Фонда национального кино «Патриот».

Картина создается на основе документальных материалов движения «Без срока давности». Она войдет в цикл документальных фильмов о нацистских преступлениях против мирного населения на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Проект выйдет в эфир на одном из федеральных каналов, сообщили власти региона.

Съемочная группа встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и свидетелями оккупации области, которая продолжалась 15 месяцев. Интервью возьмут у следователей, историков, поисковиков, сотрудников архива. Центральным эпизодом станет трагедия в Знаменской роще Курска, где нацисты расстреливали мирных жителей. С 2005 года здесь обнаружены останки почти три тысяч человек. Также в фильме расскажут о массовом уничтожении пациентов в психиатрической больнице в Сапогово. Этот факт был использован в Нюрнбергском процессе как свидетельство злодеяний фашистов.