В Курской области дадут субсидии на создание или развитие пляжей

Победители смогут направить деньги на обустройство зон отдыха Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе стартовал конкурс субсидий для создания или развития пляжей. Заявки принимают в Министерстве приоритетных проектов развития территорий и туризма. Конкурс реализуется благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Конкурс направлен на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме НКО, являющихся государственными или муниципальными учреждениями.

Победители смогут направить деньги на обустройство пляжа в соответствии с национальным стандартом, создание детских и спортивных зон отдыха, доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Полный перечень требований и документов опубликован на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области: https://kursk.ru/region/control/page-351482/.

Подать заявку необходимо по адресу: pupysheva.zhv@rkursk.ru. Все возникающие вопросы также можно направить на электронную почту или задать их по телефону 8-905-154-01-90. Срок подачи заявки — до 18:00 3 июля 2023 года.