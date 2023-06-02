4 июня в центре Курска перекроют движение

Движение будет закрыто на нескольких улицах Фото: Даниил НАЙХИН

4 июня в Курске в пятый раз пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Для участников подготовлены четыре дистанции: один, пять, десять и 21,1 километр. Стартовый городок разместится на Театральной площади. Трасса проложена по улице Ленина, Красной площади с разворотом по улицам Урицкого, Горького и Марата, а также переулку Блинова, улицам Блинова и Перекальского.

Первый старт на десять и 21,1 км будет дан в 9:00, торжественное открытие запланировано в 8:45. В этом году для победителей и призеров «ЗаБега.РФ» партнеры и спонсоры подготовили призы.

Как и в прошлом году, Курск будет бороться за получение звания беговой столицы страны. Победителя организаторы определят по специальной формуле, которая учитывает средний километраж всех участников, процентное соотношение их количества к жителям города, среднюю скорость бегунов на трассе.

В связи с проведением соревнований в центре Курска ограничат движение по улице Ленина, Красной площади, частично по улицам Урицкого, Горького и Марата, а также переулку Блинова, улицам Блинова и Перекальского. Ограничение будет действовать с 7:00 до 15:00. Организаторы просят не оставлять на пути следования спортсменов припаркованные автомобили.