В Курскую область привезли картины русских импрессионистов

Посетители увидят полотна как известных русских и советских мастеров, так и менее популярных художников 1870–1970-х годов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорском краеведческом музее открылась выставка «Фрагменты русского импрессионизма». Она организована в рамках программы «Развитие регионов» и продлится до 21 июля. В экспозиции представлено более 30 произведений из коллекции Музея русского импрессионизма.

Посетители увидят полотна как известных русских и советских мастеров, так и менее популярных художников 1870–1970-х годов. На примере работ художников можно проследить, как развивался русский импрессионизм с момента появления во второй половине XIX века до 1970-х годов. В рамках выставки для детей и взрослых подготовлены интерактивные экскурсии, мастер-классы и лекции, а также доступен путеводитель по экспозиции и бесплатный аудиогид