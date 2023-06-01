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НовостиЗвезды1 июня 2023 14:05

В Курскую область привезли картины русских импрессионистов

Посмотреть полотна можно в Железногорском краеведческом музее
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Посетители увидят полотна как известных русских и советских мастеров, так и менее популярных художников 1870–1970-х годов

Посетители увидят полотна как известных русских и советских мастеров, так и менее популярных художников 1870–1970-х годов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железногорском краеведческом музее открылась выставка «Фрагменты русского импрессионизма». Она организована в рамках программы «Развитие регионов» и продлится до 21 июля. В экспозиции представлено более 30 произведений из коллекции Музея русского импрессионизма.

Посетители увидят полотна как известных русских и советских мастеров, так и менее популярных художников 1870–1970-х годов. На примере работ художников можно проследить, как развивался русский импрессионизм с момента появления во второй половине XIX века до 1970-х годов. В рамках выставки для детей и взрослых подготовлены интерактивные экскурсии, мастер-классы и лекции, а также доступен путеводитель по экспозиции и бесплатный аудиогид