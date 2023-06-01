В Курске открылось инклюзивное пространство

"Наш шалаш" расположен на Боевке Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на Боевке открылось инклюзивное пространство «Наш шалаш». Сюда могут приходить семьи с особенными детками, сообщает Правительство региона.

В День защиты детей посетителей ожидали аниматоры, сенсорный квест, шоу мыльных пузырей и мастер-классы инклюзивного центра «Дышим вместе». Для родителей устроили выездной прием специалисты регионального отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов.

- Инклюзивное Пространство «Наш Шалаш» создано для того, чтобы дети и подростки в том числе с ментальными нарушениями, могли общаться со сверстниками, не имеющими особенностей развития и повышать свой уровень социального развития, навыки общения и самостоятельности в обществе, - рассказали организаторы.

Находится центр «Наш шалаш» в пикник-парке «Новая боевка» рядом с Сенсорным садом «ЯчувствуЮ». Проект был организован Центром поддержки семьи и детства «46 Ежат» при поддержке Фонда президентских грантов.