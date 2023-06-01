В Курске новые автобусы Veсtor NEXT выехали на линии

Всего на маршрутах - 15 машин Фото: Даниил НАЙХИН

Пять новых автобусов работают на маршруте №43Г «СЧПУ – ул. Малышева» с 6:00 до 21:45 и десять на №89Г «1-й Северо-Западный мкрн. – Онкологический центр» с 6:10 до 22:36. Интервал движения в час пик составляет 15-20 минут. Два автобуса будут находиться в резерве. Перевозчик работает по брутто-контрактам.

Автобусы модели Veсtor NEXT вмещают до 52 пассажиров, имеют 19 мест для сидения и 1 место для размещения инвалидов-колясочников, оснащены системами видеонаблюдения, автоинформирования и кондиционирования, электронными маршрутными указателями, валидаторами, мониторами и датчиками подсчета пассажиропотока.

Запуск новой маршрутной сети продолжается. В планах на июль организация движения по 18 новым маршрутам 94 автобусов, 24 из которых большой вместимости, сообщили в мэрии Курска.