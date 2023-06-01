В Курскую область приехал председатель Госдумы Вячеслав Володин

В составе делегации - представители федерального заксобрания Фото: Светлана ВОЛКОВА

Председатель Госдумы Вячеслав Володин совершает 1 июня рабочую поездку в Курскую область, сообщили в Правительстве региона.

В поездке также принимают участие: председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова, председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Рабочая поездка началась с посещения мемориального комплекса "Курская дуга". Вячеслав Володин и депутаты Государственной Думы почтили память погибших на Курской Дуге летом 1943 года и возложили цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата.

Мемориальный комплекс «Курская дуга» посвящен Курской битве, которая длилась 49 дней (с 5 июля по 23 августа 1943 года). Именно итог Курской битвы в 1943 году предопределил окончание войны.

Открытие мемориального комплекса «Курская дуга» состоялось 8 мая 2000 года на 55 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии открытия участвовал Президента России Владимир Путин.

В 2007 году Курску было присвоено звание «Город воинской славы». В 2010 году на территории мемориала была открыта памятная стела.