В Курске ремонтируют дорогу на Красной Армии

В областном центре ремонтируют автомобильную дорогу на Красной Армии.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» рабочие приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси SP-11.

Ремонт участка начался еще в апреле. Подрядной организацией выполнены фрезерование и укладка выравнивающего слоя на площади более 28,7 тыс. кв. м.

На улице специалисты уже полностью заменили бортовой камень и канализационные люки, а также на 3/4 завершили работы по восстановлению тротуарной плитки, сообщили в мэрии.

Укладка верхнего слоя является одним из заключительных этапов в цикле работ. По окончании ремонта нанесут разметку, а затем на участке установят дорожные знаки.