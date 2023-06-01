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НовостиДеловой Курск1 июня 2023 9:14

В Курске ремонтируют дорогу на Красной Армии

По окончании нанесут разметку, а затем на участке установят дорожные знаки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В областном центре ремонтируют автомобильную дорогу на Красной Армии.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» рабочие приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси SP-11.

Ремонт участка начался еще в апреле. Подрядной организацией выполнены фрезерование и укладка выравнивающего слоя на площади более 28,7 тыс. кв. м.

На улице специалисты уже полностью заменили бортовой камень и канализационные люки, а также на 3/4 завершили работы по восстановлению тротуарной плитки, сообщили в мэрии.

Укладка верхнего слоя является одним из заключительных этапов в цикле работ. По окончании ремонта нанесут разметку, а затем на участке установят дорожные знаки.