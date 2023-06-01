Под Курском сгорела иномарка

1 июня в 02.43 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в легковом автомобиле. ЧП произошло в Глушковском районе, село Кульбаки.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №24 Глушковского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи.

В результате пожара огнем поврежден легковой автомобиль «Рено Каптюр».

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).