В Курске у Дома Советов потрескались стены

Фото: сайт правительства Курской области. Фото: Предоставлено "КП"

В комитете по охране объектов культурного наследия Курской области поступили сообщения о ненадлежащем состоянии Дома Советов. Организация, которая отвечает за содержание здания, не выполняла свои обязательства. В итоге специалисты обнаружили множественные трещины на стенах и элементах декора, следы потеков и потертость красочного слоя. Компании выдали предписание об устранении нарушений.

Дом Советов - памятник сталинской архитектуры 30-50-х годов XX века. Объект культурного наследия регионального значения. Здание выступает одной из визитных карточек города.

Как уточнили в правительстве области, ремонт фасада Дома Советов не проводился более 10 лет. Однако были выполнены срочные работы в помещениях: реконструкция систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха. Также в парадном зале Дома Советов отреставрировали пол, стены, потолки и барельефы.