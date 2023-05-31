Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

50 пляжей начнут работать с 1 июня в Курской области. В четверг официально стартует купальный сезон. Девять организованных мест отдыха у воды будут функционировать в самом Курске.

Как пояснили в региональном ГУ МЧС, предъявляемые требования к пляжам не изменились. Должна быть обустроенная инфраструктура, очищенное дно реки, наличие обученных спасателей.

Под особым вниманием окажутся более 300 опасных для купания участков, где за последние 10 лет зафиксировали больше всего трагических происшествий. В течение купального сезона инспекторы ГИМС будут регулярно посещать места отдыха.

Отметим, что за нахождение у водоемов детей без сопровождения взрослых, за распитие алкоголя предусмотрены штрафы.