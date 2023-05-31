В Курской области семилетняя девочка попала под колеса «семерки»

Семилетняя девочка попала под колеса авто в Судже. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области. Авария произошла 30 мая около шести часов вечера в районе дома № 27 по улице Привокзальной. 21-летний водитель на «семерке» ехал со стороны Октябрьской в направлении улицы Строительной и сбил девочку-пешехода.

Как пояснили в полиции, семилетнего ребенка доставили в больницу. Правоохранители сейчас выясняют причины и обстоятельства аварии. Организована проверка.

Напомним, 30 мая в Обоянском районе случилось смертельное ДТП. Столкнулись «Лада Приора» и большегруз «Хово». Водитель первой машины скончался на месте.