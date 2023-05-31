В Курской области при столкновении легковушки и грузовика погиб водитель

Смертельная авария произошла в Обоянском районе 30 мая. Как рассказали в региональном УМВД, примерно в 16:20 на 597 км трассы «Москва-Белгород» столкнулись «Лада Приора» и большегруз «Хово». Отечественной легковушкой управлял 23-летний водитель. Он следовал со стороны Курска в направлении Белгорода. Вторая машина двигалась во встречном направлении. За рулем находился 56-летний мужчина.

В результате удара водитель «Лады» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту аварии полицейские проводят проверку.