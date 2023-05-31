Горячую воду в дома Северо-Запада Курска вернут 27 июня

Стоимость работ составит около 220 млн рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается реконструкция участка тепломагистрали №2 ТЭЦ Северо-Западного района на улице Студенческой.

Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 162 жилых дома, социальные объекты. С 2019 года из-за высокой степени износа сети, порядка 77%, на данном отрезке участились случаи порывов. Для повышения надежности теплоснабжения было принято решение о реконструкции тепломагистрали. Участок включили в программу модернизации коммунальной инфраструктуры, которая реализуется при поддержке Правительства РФ. Курская область – один из трех регионов, где уже началась ее реализация.

Стоимость работ составит около 220 млн рублей. Реконструкция будет выполнена за счет средств компании с последующей компенсацией из федерального и местного бюджета части затрат. Этот участок один из самых проблемных: только за прошлый отопительный сезон здесь произошло три инцидента, которые повлекли за собой отключение потребителей. Реконструкция поможет улучшить качество теплоснабжения почти 45 тысяч жителей, считают в Правительстве региона.

На участке от ТЦ «Линия» до проспекта Дружбы, 2 будут уложены трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с высокой износостойкостью и низкой восприимчивостью к перепадам давления воды и температуры воздуха. Минимальный срок службы новой сети составит 40 лет, пообещали в Доме Советов.

Горячее водоснабжение в домах, которые попали под отключение на время реконструкции, планируется возобновить 27 июня. Все работы на участке, включая благоустройство, завершат до начала отопительного сезона.