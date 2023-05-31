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НовостиПолитика31 мая 2023 5:58

31 мая ВСУ обстреляли приграничный поселок в Курской области

Пострадавших нет
Ольга ДАНИЛОВА
Об обстреле проинформировал Роман Старовойт

Об обстреле проинформировал Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поселок Теткино Глушковского района Курской области вновь находится под обстрелом со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт:

- 31 мая утром насчитали два прилета. К счастью, пострадавших нет.

На некоторых улицах из-за повреждения линий электропередачи нет света. Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно.

На улице Фрунзе в четырех домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждены два автомобиля.

- Всем обязательно окажем помощь, - добавил губернатор Курской области.