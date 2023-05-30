В Курске прошла акция "Сердце учителя"

На площадке лицея № 6 состоялась акция «Сердце учителя», в ней приняли участие педагоги 12 школ города.

Проект направлен на сохранение здоровья педагогов. Проект «Сердце учителя» уже успешно реализован в гимназии № 63, в школах № 35 и № 20, а также в Академии госслужбы.

– Это, действительно, важный, уникальный проект: не мы идем в больницу, а больница идет к нам, – отметила заместитель председателя комитета образования Елена Российская. – Это возможность узнать о своем здоровье все, что нам нужно знать для того, чтобы его сохранить.

В рамках проекта специалисты провели скрининг-обследование педагогов лицея № 6. Оно включало измерение артериального давления, определение индекса массы тела, УЗИ сонных артерий, исследование уровня глюкозы крови и холестерина, снятие кардиограммы.

По итогам каждый участник получил Карту здоровья, где отражены основные показатели исследований. Во время индивидуальных бесед врачи дали рекомендации, как избежать развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.