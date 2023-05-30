В июне по Курску дважды пройдет Экотакси

Собранные вторсырье и технику оправят на склад, а затем - на переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершился майский выезд «Экотакси». В этом месяце в нем приняли участие почти 400 человек.

Куряне уже знают и ждут Экотакси Фото: Светлана ВОЛКОВА

В результате двух стандартных выездов волонтеры «ЭкоКурска» собрали около 1,7 тонны вторсырья, а в рамках специального выезда под названием «Электровесна», состоявшегося 21 мая, помогли избавиться курянам чуть меньше чем от двух тонн ненужных электроприборов.

- К организованной сдаче вторсырья на переработку все чаще присоединяются образовательные учреждения и сотрудники местных компаний, - отметила руководитель «ЭкоКурска» Екатерина Комарова. - Это говорит о том, что вокруг нас потихоньку выстраивается новое устойчивое экологичное сообщество. Это очень радует и мотивирует на дальнейшую работу.

Вторсырье перед сдачей нужно рассортировать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Собранные вторсырье и технику оправят на склад, где специалисты досортируют и дособирают отходы до нужного объема, а затем отправят их заготовителям и переработчикам.

«Экотакси» будет работать в Курске и в следующем месяце. Два маршрута запланированы на 4 и 25 июня.