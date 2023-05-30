В Курске спасатели реанимировали кота

29 мая в Курске на улице Дейнеки огнеборцы спасли с балкона второго этажа во время пожара мальчика. К счастью, ребенок серьезно не пострадал. Здесь же, на балконе, спасатели обнаружили кота, который успел надышаться дымом и уже не подавал признаков жизни. Сотрудники провели успешную реанимацию животного и передали его хозяевам, сообщает ведомство.

МЧС России напоминает: главная задача ведомства - спасение людей. На пожаре или другом происшествии помощь будет оказана всем, в том числе и братьям нашим меньшим. Однако вызов подразделений только на спасение животного недопустим. В этот момент помощь может потребоваться людям. От скорости прибытия спасателей зависит жизнь человека