Под Курском сгорел автомобиль

В 03:09 30 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в деревне Спасское Медвенского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №34 Медвенского района, ОП Спасское Медвенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии, незамедлительно приступили к тушению пожара, заверили в МЧС региона. В результате пожара сгорел автомобиль «Лада Приора». Пострадавших нет.

Огонь тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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