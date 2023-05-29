Курскому музею Гайдара исполнилось полвека

Курскую историю Гайдара восстанавливали местные школьники в начале 60-х Фото: из открытых источников

Ровно 50 лет исполнилось музею Аркадия Гайдара, который расположен на родине писателя в городе Льгове Курской области.

Музей Гайдара во Льгове ежегодно посещает около 7000 человек. Экспозиция располагается в доме, где была школа, в которой родители писателя учили детей рабочих сахарного завода.

К школе примыкает и учительская квартира (гостиная, спальная комната, кабинет), в которой с 1900-го по 1908 год жила семья Голиковых. Здесь можно увидеть личные вещи и книги, семейные фотографии, предметы быта конца XIX – начала XX века (всего более шести тысяч предметов). Инициатором и организатором создания музея стал льговский краевед Семен Викторович Лагутич. Он же первым его возглавил.

Появление в Льгове музея Аркадия Гайдара стало ярким примером инициативы снизу, когда власть была вынуждена формально зафиксировать проделанную обществом работу, рассказывает газета "Курская правда".