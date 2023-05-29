В Курской области с трудными подростками работают 482 общественных воспитателя

Участники делились опытом работы наставников с трудными подростками. Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Большесолдатском и Медвенском районах прошли встречи с общественными воспитателями детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Участники делились опытом работы наставников с трудными подростками.

На 1 апреля в нашем регионе работают 482 общественных воспитателя. Их непосредственным вниманием охвачено 94% детей, которые состоят на учете в комиссиях. Главная задача – помочь родителям в воспитании подростков, которые оказались в социально опасном положении. Кроме того, наставники участвуют в индивидуальной профилактической работе.