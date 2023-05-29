К юбилею победы на Курской дуге обновят три вокзала

На стенах вокзалов появятся картины батального жанра Фото: Светлана ВОЛКОВА

К юбилею победы на Курской дуге три вокзала региона ждет масштабное обновление: оно пройдет на станциях Возы, Золотухино и Свобода.

Что сделают?

На стенах вокзалов появятся картины батального жанра: семь — в Золотухино, восемь — на станции Возы, 14 — в Свободе. Общий сюжет — события на Курской дуге;

Везде восстановят исторические ограждения;

На станции Свобода подготовят помещение для будущего музея;

Поставят энергосберегающую подсветку фасадов;

Вместо асфальта на привокзальных площадях и платформах уложат тротуарную плитку;

У зданий установят навигационные знаки, урны и лавочки;

Внутри вокзалов поставят новые системы отопления, окна, двери, заменят светильники и проводку, отделают стены, потолки и полы.

Всем этим занимается Центральная пригородная пассажирская компания.

Генеральный директор ЦППК Иван Конев прокомментировал событие так:

— Здесь мы не только создаем максимально комфортные условия для наших пассажиров и приводим вокзалы к современному стандарту качества; это будут настоящие культурные объекты, напоминающие пассажирам об историческом подвиге красноармейцев на Курской дуге, буквально переломивших ход Великой Отечественной войны.