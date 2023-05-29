В Курской области продлили срок подачи заявлений для поступления в военные вузы

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Министерство обороны РФ продлило до 1 июля 2023 года срок подачи заявлений в военные комиссариаты по месту жительства для зачисления на первые курсы высших военных учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Кроме того, прием в вузы в 2023 году пройдет без вступительных испытаний при условии соответствия кандидатов всем другим требованиям профессионального отбора. Будут необходимы только результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, указанным в перечне вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе высшего образования.

Подать заявку на поступление в военные вузы России теперь можно на «Госуслугах», ее рассмотрят в течение двух дней. За дополнительной информацией следует обращаться в областной военный комиссариат по телефону: +7 (4712) 26-05-25.