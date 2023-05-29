Более 3,8 тысячи курских школьников сдают ЕГЭ по русскому языку 29 мая 2023

Продолжается основной период ЕГЭ. Сегодня, 29 мая, у выпускников русский язык. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. В нашем регионе зарегистрировались более 3,8 тысячи человек.

Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата за 11-й класс. Ребятам необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любую специальность. Минимальный порог по этому предмету, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

1 июня выпускники сдадут второй обязательный экзамен – математику. Основной период проведения экзаменов, включая резервные дни, продлится до 1 июня. Самым популярным предметом по выбору в этом году стало обществознание, его 8 июня сдадут около 2,5 тысячи человек.

Узнать результаты экзаменов выпускники могут, в том числе, с помощью портала Госуслуг. Для этого нужно авторизоваться под своей подтвержденной учетной записью, в разделе «Документы» выбрать блок «Образование», в поле «Результаты ЕГЭ» нажать «Запросить». Результаты появятся в течение нескольких секунд и сохранятся в личном кабинете.