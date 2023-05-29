В Курской области «Нива» слетела в реку, два человека погибли

По предварительным данным, вчера, 28 мая, в дневное время водитель 1999 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2121, на луговой территории вблизи деревни Куриловки не справился с управлением и съехал в реку Псел. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Курской области. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 2001 г.р., скончались на месте происшествия. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, под Курском в столкновении «Тойоты Короллы» и «Лады Гранты» погибла женщина.