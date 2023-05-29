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НовостиПроисшествия29 мая 2023 12:22

В Курской области «Нива» слетела в реку, два человека погибли

ДТП произошло в Суджанском районе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 28 мая, в дневное время водитель 1999 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2121, на луговой территории вблизи деревни Куриловки не справился с управлением и съехал в реку Псел. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Курской области. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля, 2001 г.р., скончались на месте происшествия. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, под Курском в столкновении «Тойоты Короллы» и «Лады Гранты» погибла женщина.